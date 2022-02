Husein (13): „Will einfach nur eine Chance haben“

Husein war sechs Jahre alt, als er mit seinen Eltern nach Salzburg kam. Sein halbes Leben verbrachte er hier. Jetzt ist er 13 und wieder in Aserbaidschan. Genauer in der 50.000-Seelen-Stadt Lenkoran am Kaspischen Meer im Süden des Landes. „Mir geht es nicht so gut. Meine Mama und meine Oma sind ein bisschen krank. Ich kann hier auch gar nichts machen. Ich kenn mich hier einfach nicht aus, kenne keine Straßen oder irgendetwas. Ich will einfach nur wieder eine Chance haben, damit ich wieder zurück kann“, erzählt er im „Krone“-Telefonat und schickte Fotos aus dem mehr als 4000 Kilometer entfernten Ort.