Hohe Arbeitslosenrate bei Pflichtschulabsolventen

Klarer Trend hin zu höherer Bildung

Gleichzeitig lasse sich ein klarer Trend hin zu höhere Bildung beobachten, heißt es in der AMS-Studie. Die Zahl jener, die eine höhere berufsbildende Schule abgeschlossen haben, ist in den zehn Jahren um 4,5 Prozent gestiegen. An den Universitäten und Fachhochschulen ist die Absolventenzahl um 26,8 und 63 Prozent gestiegen. Einen deutlichen Rückgang gab es hingegen bei der Lehre (-8,2 %). Kaufmännische und wirtschaftsberufliche höhere Schulen verloren 9 Prozent ihrer Abgänger. Insgesamt wurden 2007/08 und 2017/18 jeweils rund 271.100 Absolventen gezählt.