Depp: Schockierende Fotos und Clips im Kreuzverhör

Er beschuldigte Heard, das Foto gestellt zu haben, indem sie ihm nachträglich die geschmolzene Eiscreme auf die Beine gestellt habe: „Sie wusste, dass ich einschlafen würde. Ich habe bestimmt nicht an dem Eiscreme-Festival teilgenommen.“ Sarkastisch fügte Depp mit Blick auf Heard hinzu: „Es war ein wundervolles Bild, das sie von mir geknipst hat.“ Das wollte der Anwalt der Schauspielerin nicht so stehen lassen „Es war also ihre Schuld, dass es das Foto so gibt?“, fragte dieser nach. Depp schoss zurück: „Sie hat es ja wohl geknipst!“