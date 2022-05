Steinhauer: „Hollywood hat mich nie interessiert“

Würden Sie sich als Workaholik bezeichnen?

Ja, das war ich sicher. Aber jetzt bin ich ein begnadeter Absager. Ich mache nur mehr das, was mir Spaß macht. Rollen als Kriminalkommissare, Hoteldirektoren oder Ärzte interessieren mich überhaupt nicht mehr. Das habe ich alles hinter mir. Aktuell spiele ich in Bayern einen fortschrittlichen Kardinal, der gegen Kirchenaustritte ankämpft. Mir ist es wichtig, dass Kollegen und Kolleginnen an meiner Seite sind, die ich schätze und respektiere, aber auch eine Regie, die mich in meiner Arbeit nicht stört.