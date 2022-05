Bad Leonfelden machte „Quelle“ am Sternstein platt

„Die Thim-Quelle wurde von unzähligen Einwohnern der näheren und weiteren Umgebung, Wanderern, Erholungsuchenden und, ja, auch Wassertouristen frequentiert“, schreibt Judith Wimmer aus Vorderweißenbach in einem offenen Brief an die Bürgermeister in ihrer Gemeinde und in Bad Leonfelden: „Eine ,Schließung‘ der Quelle stand seitens der Gemeinde schon länger im Raum. Daher wurde das Wasser von einer Bürgerinitiative regelmäßig auf seine Qualität untersucht, um diesbezügliche ,Argumente‘ im Vorfeld zu entkräften. Dass seitens der Gemeinde die Quelle als ,Drainagewasser‘ abgetan wird, entspricht in keiner Weise den tadellosen Befunden und der Qualität des Wassers.“