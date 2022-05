Gewaltspiel-Opfer klagen: „Alle wussten Bescheid“

„Ich habe oft was gesagt, aber keiner hat etwas getan“ - das sagte am Tag der Abmeldung einer der Buben der Direktorin jener Mittelschule im Bezirk Grieskirchen ins Gesicht, in der 13- und 14-Jährige andere Kinder mit Schlägen und sexualisierten Gewaltspielen gequält haben sollen.