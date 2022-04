Psychologische Hilfe für Schüler nach Gewaltspiel

Psychologen und das Kriseninterventionsteam sind an der Schule in Grieskirchen, an der drei Buben Mitschüler durchs Nachahmen einer gewalttätigen und sexuellen „TikTok-Herausforderung“ malträtiert haben. Zwei Opfer haben fluchtartig die Schulen gewechselt, seit 12. April ermittelt, wie berichtet, die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der geschlechtlichen Nötigung.