Wenn sich Freude im Gegenüber spiegelt

Schneider: Ihr Leben liest sich wie ein Bilderbuchleben. Junge aus einfachen Verhältnissen arbeitet sich ins Glück. Gab es keine Brüche?

Metzler: Im Jahr 2000 habe ich alle meine Anteile an den Tochtergesellschaften im Zuge einer Neustrukturierung verkauft. So seltsam es klingen mag, ich fühlte mich auf einmal ganz allein. Weil ich aber jemand bin, der nur in einer Gemeinschaft existieren kann, also mit anderen die Höhen und Tiefen teilen möchte, fiel ich in ein wirklich tiefes Loch. Nennen Sie es Depression oder Burnout. Das hat mich so runtergezogen, dass ich Existenzängste bekam und Tabletten nehmen musste. Ich hatte richtig dunkle Gedanken in jener Zeit. Früher hätte ich zu mir gesagt, reiß dich zusammen, beiß jetzt auf die Zähne! Aber ich hatte nicht mehr die Kraft dazu. Das machte mich hellhörig, und ich verstand plötzlich, weshalb der Eine vor der Arbeit noch schnell den Berg hochrennt, der Andere sich am Abend auf dem Bike extrem auspowert. Weil er niemanden hat, mit dem er über das Problem reden kann. Vielleicht auch gar nicht will, weil einfach die Worte fehlen.