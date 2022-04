Schalke 04 übernimmt Platz 1 dank Last-Minute-Tor

Die „Königsblauen“ setzten sich am Freitag nach einem Doppelpack des Torjägers beim SV Sandhausen noch mit 2:1 (0:0) durch. Terodde traf in der 71. Minute und spitzelte den Ball in der Nachspielzeit (91.) beim Stand von 1:1 über die Linie. Zwischenzeitlich hatte Dennis Diekmeier (83.) ausgeglichen, Martin Fraisl im Schalke-Tor bezwungen. Damit ist die Mannschaft von Trainer Mike Büskens mit 59 Punkten neuer Spitzenreiter, weil Werder Bremen unerwartet patzte.