Mutiges Anschwimmen im Strandbad Klagenfurt

Bei strahlendem Sonnenschein wurden am Freitag die drei Stadtwerke-Bäder - Strandbad, Maiernigg und Loretto - in Klagenfurt eröffnet. Die wenigen Badegäste haben bevorzugt die Sonnenstrahlen genossen. Nur ein mutiger Badegast stürzte sich in den Wörthersee, der derzeit 11,5 Grad hat.