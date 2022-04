Carles Puigdemont: „Europa ist unser Zuhause“

Nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im Jahr 2017 wurde der ehemalige Präsident Carles Puigdemont ins Exil gezwungen. Als Mitglied des Europäischen Parlaments setzt er sich seit 2019 als Leiter des „Rats für die Katalanische Republik“ für die Rechte Kataloniens ein. Auf Einladung des Management Center Innsbruck (MCI) referierte er am Freitag über Freiheit und Demokratie in Europa. Die „Krone“ traf ihn vorab zum Interview.