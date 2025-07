Der „Schiefe Apfelbaum“ ist endlich wieder zurück

Ein Wirtshaus für alle

Er greift mit Gastro-„Buddy“ Manuel Wellmann, der sich mit Meixners Gattin in erster Linie um das zweite Gasthaus, den Lunzer Wirt, kümmert, auch auf keine neue, innovative Idee zurück: „Unser Konzept ist absolut kein Geheimnis: Qualität, Tradition, Gastfreundschaft. Der ,Schiefe Apfelbaum‘ soll wieder ein Ort sein, an dem sich alle wohlfühlen sollen – vom Primar bis zur Putzfrau“, betont Meixner. Damit das gelingt, wird zur Freude der Fans des Traditionswirtshauses in der Hanuschstraße am Fuße des Bindermichls auch wieder zur Gänze auf den zuletzt stark vernachlässigten Gastgarten zurückgegriffen.