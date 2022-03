„Hoffen, dass äußerster Westen verschont bleibt“

Ein Teil der Mitarbeiter wurde zum Militärdienst abgezogen, trotzdem läuft der Alltag am Standort des Sportartikelherstellers aus dem Innviertel so gut es geht weiter. „Wir stehen in intensivem Austausch mit den Kollegen vor Ort, um das Werk im Teilbetrieb weiterbetreiben zu können“, sagt Geschäftsführer Franz Föttinger. Die Lieferungen aus der Ukraine ins Stammwerk nach Ried kommen an.