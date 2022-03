Fischer-Werk in der Ukraine läuft auf Sparflamme

40 Kilometer von der Grenze zu Ungarn entfernt liegt das Werk von Fischer Sports, das nach einem Großbrand in den nächsten Wochen wieder in den Vollbetrieb gehen hätte sollen. Doch statt Anlagen in Betrieb nehmen zu können, ist der Standort der Innviertler in Mukaschewo seit Tagen im Krisenmodus.