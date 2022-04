Betonmischer umgekippt: Lenker aus Wrack befreit

Spektakulärer Unfall am Donnerstag im Tiroler Unterland: In Alpbach (Bezirk Kufstein) kippte ein voll beladener Betonmischer um. Der verletzte Lenker wurde in der komplett demolierten Fahrerkabine eingeklemmt und wurde von Mitarbeitern der Straßenmeisterei aus dem Wrack geborgen.