Cyber-Abwehrübung: Bundesheer landet auf Platz 7

Angriffe in hoher Frequenz und mit steigender Intensität

Diese Cyber-Attacken wurden durch das CCDCOE, welchem Mitgliedstaaten und Partnernationen des nordatlantischen Bündnisses, aber auch Wirtschaftsunternehmen, Forschungseinrichtungen und Think Tanks angeschlossen sind, in hoher Frequenz und mit steigender Intensität eingespielt. Aus Österreich nahmen 28 Personen des Bundesheeres und sechs Partnerfirmen mit zwölf Personen teil, aus Deutschland 44 Personen der Bundeswehr und 13 Experten von sechs Behörden.