Londoner Polizist wollte 13-Jährige missbrauchen

Der 52-Jährige habe mit seinem Verhalten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei beschädigt, sagte Richterin Jane Miller am Mittwoch im Gericht in Winchester. Konkret hatte der Mann online und per WhatsApp mit der vermeintlich 13-jährigen „Caitlin“ explizite Nachrichten getauscht und sich schließlich im Oktober 2021 auch zu einem Treffen in Basingstoke verabredet.