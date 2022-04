Abgang? Ilzer-Berater spricht jetzt Klartext!

Vor dem Schlager am vergangenen Sonntag gegen Rapid sorgte eine Meldung aus Wien für Unruhe im Sturm-Lager: So soll Christian Ilzer seinen Berater beauftragt haben, sich in Deutschland und England umzusehen Gibt es im Sommer womöglich das große Trainer-Beben bei den Schwarzen? Nein! Die „Steirerkrone“ erreichte Ilzer-Berater Christian Sand, der zurückgezogen auf seiner Kärntner Alm lebt und sich aus dem Tagesgeschäft weitestgehend zurückgezogen hat. Der Agentur-Chef betreut nur mehr die „dicken Fische“ Adi Hütter, Martin Hinteregger und eben Christian Ilzer. Letzterer, beteuert Sand, denke nicht daran, Sturm im Sommer zu verlassen. „Diese Meldung war nur ein Störfeuer vor dem Duell gegen Rapid“, betont der 42-Jährige und ergänzt: „Es ist definitiv der Plan, das Chris auch in der kommenden Saison Sturm-Trainer ist. Er hat ja schließlich nicht der Gaudi wegen erst im Vorjahr seinen Vertrag bis 2024 verlängert.“