Eifersüchtiger Mann biss Freundin in den Finger

Angeklagter rastete aus

Nachdem die Einschüchterungsversuche des notorisch Eifersüchtigen nicht fruchten, eskaliert im September vergangenen Jahres die Situation. In seiner Rage packt er die Freundin an der Gurgel und würgt sie. Anschließend verpasst er der Frau eine Watsche, dass ihr der Schädel wackelt und beißt ihr zu guter Letzt noch dermaßen brutal in den Finger, dass sie eine blutende Wunde davonträgt.