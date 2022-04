WM statt Schule: „Zeugnis hole ich mir keines ab!“

Geschafft! Anton Knoll qualifizierte sich bei einem Event in Budapest mit Gold vom 10-m-Turm für seine erste, ebenso dort steigende Herren-WM! „Ich war vorab verkühlt, bin erst kurz vor der Anreise gesund geworden. Dann hat aber alles super funktioniert, ich bin mega glücklich“, freut sich der erst 17-jährige Wiener. Weil die WM in die letzte Schulwoche fällt, ist für den Sportschüler schon jetzt klar: „Zeugnis hole ich mir keines ab!“ Zumal der Youngster Ende Juni in der Duna Aréna nicht nur selbst um Bestnoten springt ...