Experte analysiert die Körpersprache der Mächtigen

Ein Urteil über seinen Gesundheitszustand aus 3000 Kilometer Entfernung zu machen sei unseriös und unwissenschaftlich. Das sei Sache der Mediziner. Allerdings wirke sein Gesicht aufgeschwemmter als früher. „Putin war schon immer sehr zurückhaltend“, erklärt Verra. Der gebürtige Osttiroler analysiert den russischen Präsidenten seit 15 Jahren – unter anderem in seinem Buch „Die Körpersprache der Mächtigen“. Er macht das ausschließlich an Bewegtbildern, niemals an Fotos. Denn Körpersprache erkenne man ausschließlich an Bewegung.