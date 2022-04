Filmriss nach Unfall: „Wie ein Computerabsturz“

Zwei Zeuginnen konnten sich nur an einen lauten Knall erinnern und fanden dann – am Samstag, 9. April, kurz vor Mittag – auf der Landstraße bei der Kreuzung mit der Bismarckstraße den 39-Jährigen reglos am Boden liegend auf. Die Polizei geht davon aus, dass aber noch viel mehr Leute zu dieser Zeit dort unterwegs gewesen sein müssen und hofft nun auf Hinweise, wie der Unfall passiert ist.