Herzogin Kate begeistert in weißem Mantelkleid

In Vertretung seiner Großmutter Königin Elizabeth II. hat Prinz William in London der gefallenen Weltkriegssoldaten aus Australien und Neuseeland gedacht. Der 39-Jährige legte am Montag zum „Anzac Day“ einen Kranz am Londoner Weltkriegsdenkmal The Cenotaph nieder. Anschließend nahm der künftige König gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Kate an einem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey teil.