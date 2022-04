Royale Ostermesse heuer ohne Queen Elizabeth II.

Zum ersten Mal auch George und Charlotte bei Messe dabei

Erstmals brachten William und Kate zu Ostern auch ihre zwei ältesten Kinder - Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6) - mit zu dem Gottesdienst in der St. Georgs-Kapelle in Windsor. Den Kurzbesuch von Prinz Harry und seiner Frau Meghan in Windsor am Gründonnerstag hatten die Cambridges verpasst, da sie Berichten zufolge zu der Zeit im Urlaub waren. Williams und Harrys Verhältnis gilt nach wie vor als belastet.