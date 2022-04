Bei den Jugendlichen steht Ehrenamt hoch im Kurs

Was bewegt unsere Jugend von heute? Die Antworten auf diese Frage liefert die NÖ-Jugendbefragung 2022. Rund 600 junge Menschen zwischen 16 und 23 Jahren, aber auch Jugendarbeiter und Jugendgemeinderäte gaben wertvolle Einblicke in ihre Lebens- und Gefühlswelt und brachten dabei durchaus überraschende Ergebnisse ans Licht. Denn 90 Prozent der Befragten gaben nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen an, positiv in die Zukunft zu blicken – die Befragung fand vor der Ukraine-Krise statt.