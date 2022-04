„Gilmore Girls“-Star hatte schweren Autounfall

Jared Padalecki ist nach einem „sehr schlimmen“ Autounfall „glücklich, am Leben zu sein“. Das sagte Padaleckis „Supernatural“-Co-Star Jensen Ackles am Wochenende bei einem Fan-Event in New Jersey und schockte damit die Anwesenden. Das Auto sei völlig zerstört worden. Sein Filmpartner konnte deshalb nicht zu der Veranstaltung kommen.