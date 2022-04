Bulle Adeyemi: „Beim Feiern bin ich der Chef!“

Der neunte Titel in Folge ist unter Dach und Fach! Mit einer 5:0-Galavorstellung gegen die Austria sicherten sich die Bullen vorzeitig die 13. Meisterschaft in der Red-Bull-Ära und die 16. insgesamt für Salzburg. Okafor, Adeyemi und Sucic trafen in Halbzeit eins. Nach dem Wechsel waren Aaronson und Camara jeweils per Elfmeter erfolgreich. Vor 15.496 Zusehern in Siezenheim brachen nach dem Schlusspfiff alle Dämme.