„Bullen“-Phänomen: 12. Meistertitel für Andi Ulmer

Übersicht über die erfolgreichsten Spieler der österreichischen Meisterschaft seit 1911/12:

12 Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

9 Christoph Leitgeb (Red Bull Salzburg 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

9 Robert Sara (Austria Wien) zuletzt 1985

8 Edi Bauer (Rapid) 1923

8 Josef Brandstätter (Rapid) 1923

8 Richard Kuthan (Rapid) 1929

8 Walter Zeman (Rapid) 1960

8 Gerhard Hanappi (Wacker Wien/1, Rapid/7) 1964

8 Friedl Koncilia (Innsbruck/4, Austria/4) 1985

8 Ernst Baumeister (Austria) 1986

8 Erich Obermayer (Austria) 1986

8 Leo Lainer (Rapid/3, FC Tirol 2/, Austria Salzburg/3) 1997

7 Alexander Walke (Red Bull Salzburg) 2019

7 Anton Schall (Admira Wien) 1939

7 Leopold Gernhardt (Rapid) 1954

7 Alfred Körner (Rapid) 1957

7 Robert Körner (Rapid) 1957

7 Karl Giesser (Rapid) 1964

7 Karl Daxbacher (Austria) 1985

7 Herbert Prohaska (Austria) 1986

7 Kurt Garger (Rapid/4, FC Tirol/2, Austria Salzburg/1) 1994



Anmerkung: Berücksichtigt sind Spieler, die in der jeweiligen Meistersaison zumindest einen Einsatz verbuchten. Würde man auch Einberufungen in den Kader berücksichtigen, wäre etwa Ulmer bereits 13-facher Titelträger. Der Linzer saß für die Wiener Austria in deren Meistersaison 2005/06 achtmal auf der Bank. Salzburg-Torhüter Alexander Walke stand ab der Saison 2019/20 zwar stets zumindest einmal im Kader, absolvierte aber - so wie bisher auch in dieser Saison - keine Spielminute in der Liga.