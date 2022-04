„Schwanensee“ musste Federn lassen

Bei der Premiere im Musiktheater löste sich die Geschichte von der Schwanenprinzessin auf, Haring reduzierte sie auf Emotionen - Sehnsucht, Liebe, Zweifel, Ohnmacht. Diese wurden vom Tanzensemble in Körperbilder gegossen. Haring ließ die Tänzer einander nicht berühren, oft verharrten sie auch in starrer Position - nur wenn sie die Kleider tauschten, merkte man ihre Zusammengehörigkeit. Kleidung setzte Haring in vielen Szenen als Metapher für Metamorphose ein, die Tänzer zerrten an ihr, schlüpften verkehrt herum hinein, versteckten sich in ihr - ein simpler, aber effektvoller Zugang. Klassische Choreografie ließ Haring nur als Zitat durchblitzen, Schwäne kamen nur als überdimensionierte Steppdecken vor und Video- und Audiosequenzen unterbrachen die Komposition.