Rassistische Attacke auf Ute-Bock-Flüchtlingsheim

Zu einem offenbar rassistisch motivierten Übergriff ist es am Sonntag in der Früh auf das Ute-Bock-Haus in Wien-Favoriten gekommen. Die Betreiber schilderten, dass sich rund 20 unbekannte Männer Zugang zum Dach der Flüchtlingsunterkunft verschafft hätte, dort wurde dann ein Transparent entrollt. Zudem sei der Eingang blockiert und Rauchbomben gezündet worden. Die Eindringlinge skandierten rassistische Äußerungen. Die Polizei rückte an.