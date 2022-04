Frau von Kabarett-Star fiel in Neusiedler See

Das Malheur mit der Ex

Dass allesamt auch privat so manches Seemannsgarn spinnen und teilweise auch wirklich einiges selbst erlebt haben - logo. Fälbl toppte aber alles, denn er verlor auf hoher See (es war der Neusiedler See) bei einer Bootsfahrt seine Ex-Frau. „Ich konnte sie aber sofort aus dem Wasser herausziehen“, so der Kabarettist. Nicht überliefert ist, welche Auswirkung das auf den Verlauf seiner Beziehung letztendlich hatte ...