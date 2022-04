Wenn die Badewanne der Oberösterreicher übergeht

Bäderzug gefordert

Die Grünen hätten kreative Lösungen im Köcher, so Mayr: „2018 haben wir beantragt, einen Bäderzug einzuführen. Dieser sollte von Linz an den Attersee fahren. In Kammer-Schörfling sollten Busse warten, um die Badegäste aufzunehmen und zu den Badeplätzen zu bringen – abgelehnt.“ Dabei könnten sich alle Bürgermeister rund um den Attersee für Bäderbusse erwärmen, so Nicole Eder, Ortschefin von Steinbach.