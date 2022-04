Müssen Sie sich beim Einkaufen schon einschränken?

Die Teuerung ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Viele Experten schlagen Alarm. Die Arbeiterkammer rechnet vor, mit welchen Mehrkosten die Wiener Haushalte jetzt im Durchschnitt rechnen müssen. Und auch in anderen Bundesländern sieht es nicht besser aus. Besonders gestiegen sind die Kosten für Öl und Gas, aber auch Lebensmittel werden immer teurer. Wie wirkt sich das auf Ihr persönliches Einkaufsverhalten aus? Beteiligen auch Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren!