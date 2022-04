Leben kostet Wiener im Schnitt bald 1400 Euro mehr

Alleine im März stieg die Inflation auf 6,8 Prozent an. Das wird jeder Wiener im Geldbörserl spüren. Die Wiener Arbeiterkammer rechnet vor, dass die Teuerung jeden Haushalt - vorsichtig geschätzt -1400 Euro pro Jahr kosten könnte. Das mag auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so dramatisch klingen, kommt nach zwei Jahren Pandemie aber zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn schon Anfang April hätten nach einer aktuellen Studie der Statistik Austria die Alarmglocken in der Politik schrillen müssen. Die Berechnungen zeigen, dass die Österreicher schon in den vergangenen Monaten immer weniger zum Leben hatten - bei deutlich niedrigerer Inflation.