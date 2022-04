„Wir leben jetzt fast von der Hand in den Mund“

„Bei der Verpackung leben wir jetzt fast von der Hand in den Mund“, sagt Braunshofer und meint damit den Mangel an Kartons, in denen Joghurtgläser, Milchpackerl und Co. an den Handel geliefert und die als Trennblätter verwendet werden. „Oft ist der Preis zweit- und drittrangig, Hauptsache, wir bekommen etwas“, so Braunshofer.