NÖM warnt vor stark steigenden Milchpreisen

NÖM zu 100 Prozent von Gas abhängig

Die hohen Energiepreise schlagen sich in der Lebensmittelproduktion auch unterschiedlich stark nieder. Beispielsweise durch Düngemittel, Transporte oder in der Verarbeitung. Die NÖM setzt für die Pasteurisierung der Milch Erdgas ein. „Die Steigerung der Energiepreise, besonders bei Gas, sind enorm. Diese nehmen Dimensionen an, die in keinem Plan eingepreist sind und zu harten Maßnahmen, und damit in letzter Konsequenz zu Veränderungen im Sortiment führen“, schilderte Berger. Die NÖM sei zu 100 Prozent von Gas abhängig. Würde der Gashahn abgedreht werden, würde der Betrieb stillstehen und auch keine Rohmilch von den Bauern abgeholt werden können.