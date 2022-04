So soll AKW-Krško-Verlängerung verhindert werden

6000 Einsprüche gegen Verlängerung

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Verhinderung der Laufzeitverlängerung von Krško ist eine Musterstellungnahme von Global 2000. „Wir haben bis jetzt schon an die 6000 Einsprüche gegen eine Verlängerung erhalten“, teilte Reinhard Uhrig von der Umweltorganisation am Donnerstag auf „Krone“-Anfrage mit. Noch heute können sich Gegner des alten Meilers an der Stellungnahme unter www.global2000.at beteiligen. Damit könnte den Plänen von GEN Energija doch noch ein Strich durch die Rechnung gemacht werden.