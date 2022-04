Bewegung und Spaß: Hier sind Kinder gut aufgehoben

Fußball-Training auf legendärem Platz

So zählen die Fußball-Camps sicherlich zu den beliebtesten Camp-Angeboten in Wien. Dabei steht der legendäre WAF Platz auf dem schon Fußballgrößen wie Herbert Prohaska, Marcus Pürk oder Toni Polster gespielt haben, den VSC exklusiv zur Verfügung. Der neue Kunstrasenplatz, der den aktuellen UEFA/FIFA-Kriterien entspricht, ist nur wenige Minuten von Wien-Heiligenstadt entfernt. Neben dem Trainingsstandort in 1200 Wien gibt es auch einen Camp-Termin für Fußball im 22. Bezirk.