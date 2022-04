Austria: „Alle Fragen der Bundesliga beantwortet“

Dass es nicht schon in erster Instanz zur Lizenz gereicht hat, war vom Verein schon ursprünglich mit dem Einstieg der neuen Investorengruppe um Jürgen Werner erklärt worden. „Aufgrund der Komplexität und Einmaligkeit des Investoren-Einstiegs ist es nachvollziehbar, dass die Bundesliga weitere Rückfragen an uns stellt“, so Krisch damals.