Lizenz für Austria? Krisch: „Bin zuversichtlich“

In erster sah der Senat 5 ja in finanzieller wie rechtlicher Hinsicht Mängel, ging es etwa um einen zusätzlichen neunten Aufsichtsrats-Platz. Der weitere Sparkurs ist trotz Investorengruppe vorprogrammiert, große Sprünge wird’s - sofern die Lizenz kommt - nicht geben. Ein Wettbieten etwa um die geliehene Stütze Eric Martel (geschätzter Marktwert 2 Mio. Euro), die laut “Kicker„ in Leipzig keine Zukunft hat und weiterverkauft werden soll, scheint kaum machbar.

Wacker kämpft bis zuletzt

Indes brachte auch Matthias Gebauer, Geschäftsführer von Zweitligist St. Pölten, den Protest ein.Die Absichtserklärungen in der Höhe von 1,5 Millionen Euro wurden von acht der zehn betroffenenSponsoren per Unterschrift in Verträge umgewandelt, nur zwei Gönner schafften es aufgrund firmeninterner Prozesse noch nicht. “Es wird sich trotzdem für die Lizenz ausgehen", glaubt Gebauer.