Fallschirmsprung-Show: Kapitol evakuiert

Der US-Kongress ist am Mittwochabend kurzfristig evakuiert worden. Die Kapitol-Polizei informierte in einem E-Mail über eine mögliche Bedrohung durch ein Flugzeug, wie US-Medien berichteten. Dies habe sich aber als Fehlalarm herausgestellt. Grund war eine Fallschirmspringer-Show am Rande eines Baseballspiels in der US-Hauptstadt.