In Luxushotel übernachtet: Minister zurückgetreten

Bleibt Premier Jansa an der Macht?

Bei der Wahl am kommenden Sonntag geht es darum, ob Jansa an der Macht bleibt. In letzten Meinungsumfragen lagen seine SDS-Partei und die neue Freiheitsbewegung des liberalen Quereinsteigers Robert Golob Kopf an Kopf. Jansa dürfte aber diesmal unter den Kleinparteien mit Chancen auf einen Parlamentseinzug nur mehr noch wenige Bündnispartner für eine Koalition vorfinden.