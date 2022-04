Aufnahmestopp: Storchenstation hat Mega-Probleme

Höhenangst hat Helmuth Rosenthaler zum Glück keine. Ein Kran hievt ihn hinauf in schwindelerregende Höhen aufs Dach der Kaserne im südsteirischen Straß - dort, wo schon seit Jahrzehnten die Störche nisten. In den Vorjahren allerdings haben sie es verschmäht, es war schon gar zu desolat. Beschämend: Ausgebessert haben es die Vögel mit Plastik, das offensichtlich leicht in der Landschaft zu finden ist. . .