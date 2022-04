Ein Heim auf Zeit für geflüchtete Ukrainer

„Ich freue mich so, dass meine Tochter nächste Woche wieder in die Schule gehen kann“, erzählt Oksana Kabyschy. Die Literaturwissenschafterin ist mit ihrer zwölfjährigen Tochter und ihrer betagten Mutter aus Butscha nach Österreich gekommen. Nach Zwischenstopps in den Messezentren in Wien und Salzburg fühle sich sich nun „sehr zuhause“. Aber: „Wir wollen so schnell wie möglich zurück. Unser Herz hängt für immer in unserer Heimat, der Ukraine.“