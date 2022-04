Lockerungen an Schulen laufen „problemlos“

Folgen bald die nächsten Lockerungen? „Der Start nach Ostern verlief ohne Probleme - ein gutes Zeichen“, heißt es. Die Inzidenz an Schulen sinkt auch weiter. Lag diese bei den Fünf- bis Vierzehnjährigen Anfang April noch bei 1127, so sank sie über Ostern auf 364. Auch in den Oberstufen zeigt sich ein ähnliches Bild.