Schlögel soll neuer Ärztekammer-Präsident werden

Schlögel betreibt eine HNO-Kassenordination in Mödling und gilt als erfahrener Kammerfunktionär. Er war bereits in den 2000er-Jahren Vizepräsident und gehört dem Ärzteverband NÖ an. Diese Fraktion mit Listenführer Andreas Stippler hat mit den Gruppen #Reload, Plattform Freiwilligkeit, Gemeinsam Zukunft gestalten sowie der Liste integrativer Medizin eine Reformpartnerschaft geschmiedet, die sich auf Schlögel als Kandidat für das Präsidentenamt geeinigt hat. Diese Koalition verfügt am 27. April bei der Konstituierung der Vollversammlung der Ärztekammer NÖ über 27 der 53 Stimmen.