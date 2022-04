Tiroler „parkte“ Audi in Bach: Insassen unverletzt

Glück im Unglück hatten am Montagabend ein 19-jähriger Autolenker und dessen Beifahrerin (16) im Tiroler Oberland. Der junge Mann verlor in Kauns (Bezirk Landeck) die Kontrolle über seinen Audi und stürzte in einen Bach. Sowohl der Fahrer als auch seine Begleiterin kamen mit dem Schrecken davon.