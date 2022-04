„Da lernt man etwas für das Leben“

„Die Jungs haben es gut gemacht“, resümierte SAK-Coach Roman Wallner nach dem klaren 3:0 in Nonntal gegen Bischofshofen – der erste Heimsieg der im Frühjahr in der Regionalliga Salzburg weiter ungeschlagenen Städter. „Wirbelwind“ Sebastian Hölzl traf doppelt (24., 81.), Petrit Nika einmal – im sechsten Spiel in Folge. „Momentan läuft’s“, war Hölzl glücklich.