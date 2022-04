Massenschlägerei unter Jugendlichen in Vorarlberg

Am Karsamstag gegen 2.15 Uhr ging bei der Landesleitzentrale ein Notruf ein, wonach in einem Industriegebiet in Sulz zwei Männer aufeinander losgehen würden. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, stellte sich die Sachlage dann deutlich verworrener dar. Aber der Reihe nach: Nach bisherigem Ermittlungsstand dürften sich bereits im Vorfeld vor einer bekannten Diskothek in der Nähe zwei Jugendgruppen - überwiegend bestehend aus österreichischen Staatsangehörigen ohne Migrationshintergrund - bepöbelt haben. So richtig aus dem Ruder gelaufen ist die Sache dann auf dem Verbindungsweg in Richtung Bahnhof Klaus. Laut Angaben der Polizei lieferten sich insgesamt zehn Personen eine Massenschlägerei, einer der jugendlichen Beteiligten habe dabei mit einer Eisenstange wie wild um sich geschlagen.