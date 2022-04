So viel Geld spült Inflation in den Staatshaushalt

Während die Menschen in Österreich angesichts der hohen Inflation derzeit unter steigenden Preisen für unter anderem Lebensmittel, Strom oder Benzin leiden, beschert die Teuerung dem Staat zusätzliche Mehreinnahmen aus Mehrwert-, Lohn- und Einkommenssteuer in Milliardenhöhe. Laut Berechnungen der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria, die verschiedene Szenarien durchspielte, könnten so heuer und im kommenden Jahr zwischen 7,5 und elf Milliarden Euro in den Staatshaushalt fließen. Das entspreche sogar in der Variante mit der niedrigsten angenommenen Teuerung dem Volumen einer größeren Steuerreform.